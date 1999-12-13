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Плаксина Валерия Дмитриевна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

13.12.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1999

Отец: Плаксин Дмитрий Валерьевич

Мать: Плаксина Наталья Сергеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
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