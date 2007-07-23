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Плаксин Андрей Дмитриевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

23.07.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.2007

Отец: Плаксин Дмитрий Валерьевич

Мать: Плаксина Наталья Сергеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
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