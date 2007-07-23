Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Плаксин Андрей Дмитриевич
Плаксин Андрей Дмитриевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Дата рождения
23.07.2007
Пол
Мужской
Отец
Плаксин Дмитрий Валерьевич
1976 г.р.
Мать
Плаксина Наталья Сергеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.2007
Отец:
Плаксин Дмитрий Валерьевич
Мать:
Плаксина Наталья Сергеевна
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия