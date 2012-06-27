Плаксин Валерий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плаксин Валерий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1954

Дата смерти

27.06.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1954

Отец: Плаксин Дмитрий Иванович

Мать: Плаксина Галина Васильевна

Рождение ребёнка
31.01.1976

Сын: Плаксин Дмитрий Валерьевич

Мать ребёнка: Плаксина Надежда Валентиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плаксина Елена Валерьевна

Мать ребёнка: Плаксина Надежда Валентиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плаксина Надежда Валентиновна

Смерть
27.06.2012
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