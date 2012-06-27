Плаксин Валерий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1954
Дата смерти27.06.2012
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1954
Рождение ребёнка
31.01.1976
Сын: Плаксин Дмитрий Валерьевич
Мать ребёнка: Плаксина Надежда Валентиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плаксина Елена Валерьевна
Мать ребёнка: Плаксина Надежда Валентиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.06.2012