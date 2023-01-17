Плаксин Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Плаксин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.04.1954
Сын: Плаксин Валерий Дмитриевич
Мать ребёнка: Плаксина Галина Васильевна
Рождение ребёнка
27.11.1957
Дочь: Пудочкина Лариса Дмитриевна
Мать ребёнка: Плаксина Галина Васильевна
Рождение ребёнка
02.06.1959
Сын: Плаксин Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: Плаксина Галина Васильевна
Смерть
Неизвестно