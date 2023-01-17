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Плаксин Дмитрий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плаксин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.04.1954

Сын: Плаксин Валерий Дмитриевич

Мать ребёнка: Плаксина Галина Васильевна

Рождение ребёнка
27.11.1957

Дочь: Пудочкина Лариса Дмитриевна

Мать ребёнка: Плаксина Галина Васильевна

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.06.1959

Сын: Плаксин Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Плаксина Галина Васильевна

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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