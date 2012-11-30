Плаксина (Шишулина) Галина Васильевна
Место рождения
Дата рождения02.10.1941
Дата смерти30.11.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.04.1954
Сын: Плаксин Валерий Дмитриевич
Отец ребёнка: Плаксин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
27.11.1957
Дочь: Пудочкина Лариса Дмитриевна
Отец ребёнка: Плаксин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
02.06.1959
Сын: Плаксин Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Плаксин Дмитрий Иванович
Смерть
30.11.2012