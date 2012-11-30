Плаксина (Шишулина) Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плаксина (Шишулина) Галина Васильевна

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Место рождения

Поя, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

02.10.1941

Дата смерти

30.11.2012

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Поя, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.04.1954

Сын: Плаксин Валерий Дмитриевич

Отец ребёнка: Плаксин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
27.11.1957

Дочь: Пудочкина Лариса Дмитриевна

Отец ребёнка: Плаксин Дмитрий Иванович

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.06.1959

Сын: Плаксин Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Плаксин Дмитрий Иванович

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Смерть
30.11.2012
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