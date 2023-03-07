Горюнов Архип Александрович
Место рождения
Дата рожденияДо 1874
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1874
Отец: Горюнов Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1892
Дочь: Мария Архиповна
Мать ребёнка: Горюнова Прасковья Георгиевна
Рождение ребёнка
14.10.1894
Дочь: Васильева Пелагея Архиповна
Мать ребёнка: Горюнова Прасковья Георгиевна
Рождение ребёнка
18.05.1903
Сын: Горюнов Константин Архипович
Мать ребёнка: Горюнова Прасковья Георгиевна
Рождение ребёнка
24.05.1905
Мать ребёнка: Горюнова Прасковья Георгиевна
Улиткино, Лосино-Петровский, Московская область
Рождение ребёнка
10.01.1909
Мать ребёнка: Горюнова Прасковья Георгиевна
Рождение ребёнка
05.08.1911
Мать ребёнка: Горюнова Прасковья Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно