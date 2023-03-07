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Горюнов Архип Александрович

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Место рождения

Поречье, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

До 1874

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1874

Отец: Горюнов Александр

Мать: не указана

Поречье, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.07.1892

Дочь: Мария Архиповна

Мать ребёнка: Горюнова Прасковья Георгиевна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
14.10.1894

Дочь: Васильева Пелагея Архиповна

Мать ребёнка: Горюнова Прасковья Георгиевна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
18.05.1903

Сын: Горюнов Константин Архипович

Мать ребёнка: Горюнова Прасковья Георгиевна

Рождение ребёнка
24.05.1905

Сын: Горюнов Иван Архипович

Мать ребёнка: Горюнова Прасковья Георгиевна

Улиткино, Лосино-Петровский, Московская область
Рождение ребёнка
10.01.1909

Сын: Горюнов Петр Архипович

Мать ребёнка: Горюнова Прасковья Георгиевна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
05.08.1911

Сын: Горюнов Леонид Архипович

Мать ребёнка: Горюнова Прасковья Георгиевна

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горюнова Прасковья Георгиевна

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