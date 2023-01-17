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Горюнов Иван Архипович

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Место рождения

Улиткино, Лосино-Петровский, Московская область

Дата рождения

24.05.1905

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1905

Отец: Горюнов Архип Александрович

Мать: Горюнова Прасковья Георгиевна

Улиткино, Лосино-Петровский, Московская область
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