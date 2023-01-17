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Горюнов Иван Архипович
Горюнов Иван Архипович
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Место рождения
Улиткино
, Лосино-Петровский, Московская область
Дата рождения
24.05.1905
Пол
Мужской
Отец
Горюнов Архип Александрович
До 1874 г.р.
Мать
Горюнова (Андрианова) Прасковья Георгиевна
До 1877 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1905
Отец:
Горюнов Архип Александрович
Мать:
Горюнова Прасковья Георгиевна
Улиткино
, Лосино-Петровский, Московская область
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