Горюнова (Андрианова) Прасковья Георгиевна
женский, родилась До 27.10.1871, Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
умерла Неизвестно, Громково, Богородский, Московская область
ОтецАндрианов Георгий (Егор) Васильевич1849 г.р.
МатьАндрианова Анна ФилипповнаДо 1853 г.р.
Супруги
Горюнов Архип АлександровичДо 1874 г.р.
Дети
(Горюнова) Мария Архиповна16.07.1892 г.р.
Васильева (Горюнова) Пелагея Архиповна14.10.1894 г.р.Показать еще 4
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Рождение
До 27.10.1871
Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.07.1892
Дочь: (Горюнова) Мария Архиповна
Отец ребёнка: Горюнов Архип Александрович
Рождение ребёнка
14.10.1894
Дочь: Васильева (Горюнова) Пелагея Архиповна
Отец ребёнка: Горюнов Архип Александрович
Рождение ребёнка
18.05.1903
Сын: Горюнов Константин Архипович
Отец ребёнка: Горюнов Архип Александрович
Рождение ребёнка
24.05.1905
Отец ребёнка: Горюнов Архип Александрович
Улиткино, Лосино-Петровский, Московская область
Рождение ребёнка
10.01.1909
Отец ребёнка: Горюнов Архип Александрович
Рождение ребёнка
05.08.1911
Отец ребёнка: Горюнов Архип Александрович
Смерть
Неизвестно
https://ya.ru/archive/catalog/41aff3fa-b277-47cb-8fbb-29b9f571619f/33 ЦГА Москвы, фонд №1607, опись №1, дело №184, стр. 33