Горюнова (Андрианова) Прасковья Георгиевна До 27.10.1871 — найти родственников по фамилии на Familio

Горюнова (Андрианова) Прасковья Георгиевна

Автор
НС
См Н.

женский, родилась До 27.10.1871, Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область

умерла Неизвестно, Громково, Богородский, Московская область

Отец
Андрианов Георгий (Егор) Васильевич1849 г.р.
Мать
Андрианова Анна ФилипповнаДо 1853 г.р.
Супруги
Горюнов Архип АлександровичДо 1874 г.р.
Дети
(Горюнова) Мария Архиповна16.07.1892 г.р.
Васильева (Горюнова) Пелагея Архиповна14.10.1894 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 27.10.1871

Отец: Андрианов Георгий (Егор) Васильевич

Мать: Андрианова Анна Филипповна

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область

https://ya.ru/archive/catalog/41aff3fa-b277-47cb-8fbb-29b9f571619f/33 ЦГА Москвы, фонд №1607, опись №1, дело №184, стр. 33

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горюнов Архип Александрович

Рождение ребёнка
16.07.1892

Дочь: (Горюнова) Мария Архиповна

Отец ребёнка: Горюнов Архип Александрович

Громково, Богородский, Московская область

Рождение ребёнка
14.10.1894

Дочь: Васильева (Горюнова) Пелагея Архиповна

Отец ребёнка: Горюнов Архип Александрович

Громково, Богородский, Московская область

Рождение ребёнка
18.05.1903

Сын: Горюнов Константин Архипович

Отец ребёнка: Горюнов Архип Александрович

Рождение ребёнка
24.05.1905

Сын: Горюнов Иван Архипович

Отец ребёнка: Горюнов Архип Александрович

Улиткино, Лосино-Петровский, Московская область

Рождение ребёнка
10.01.1909

Сын: Горюнов Петр Архипович

Отец ребёнка: Горюнов Архип Александрович

Громково, Богородский, Московская область

Рождение ребёнка
05.08.1911

Сын: Горюнов Леонид Архипович

Отец ребёнка: Горюнов Архип Александрович

Громково, Богородский, Московская область

Смерть
Неизвестно
Громково, Богородский, Московская область

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