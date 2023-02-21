Горюнова (Андрианова) Прасковья Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горюнова (Андрианова) Прасковья Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: Андрианов Георгий (Егор)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1892

Дочь: Мария Архиповна

Отец ребёнка: Горюнов Архип Александрович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
14.10.1894

Дочь: Васильева Пелагея Архиповна

Отец ребёнка: Горюнов Архип Александрович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
18.05.1903

Сын: Горюнов Константин Архипович

Отец ребёнка: Горюнов Архип Александрович

Рождение ребёнка
24.05.1905

Сын: Горюнов Иван Архипович

Отец ребёнка: Горюнов Архип Александрович

Улиткино, Лосино-Петровский, Московская область
Рождение ребёнка
10.01.1909

Сын: Горюнов Петр Архипович

Отец ребёнка: Горюнов Архип Александрович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
05.08.1911

Сын: Горюнов Леонид Архипович

Отец ребёнка: Горюнов Архип Александрович

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горюнов Архип Александрович

Смерть
Неизвестно
Громково, Богородский, Московская область
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