Горюнова (Андрианова) Прасковья Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877
Отец: Андрианов Георгий (Егор)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1892
Дочь: Мария Архиповна
Отец ребёнка: Горюнов Архип Александрович
Рождение ребёнка
14.10.1894
Дочь: Васильева Пелагея Архиповна
Отец ребёнка: Горюнов Архип Александрович
Рождение ребёнка
18.05.1903
Сын: Горюнов Константин Архипович
Отец ребёнка: Горюнов Архип Александрович
Рождение ребёнка
24.05.1905
Отец ребёнка: Горюнов Архип Александрович
Улиткино, Лосино-Петровский, Московская область
Рождение ребёнка
10.01.1909
Отец ребёнка: Горюнов Архип Александрович
Рождение ребёнка
05.08.1911
Отец ребёнка: Горюнов Архип Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно