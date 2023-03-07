Андрианов Георгий (Егор)
Место рождения
Дата рожденияДо 1860
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1877
Дочь: Горюнова Прасковья Георгиевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1885
Сын: Андрианов Дмитрий Георгиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1888
Дочь: Мельникова Наталья Георгиевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1892
Дочь: Надежда Георгиевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1899
Сын: Андрианов Петр Георгиевич
Мать ребёнка: не указана