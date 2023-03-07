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Андрианов Георгий (Егор)

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Место рождения

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

До 1860

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
До 1877

Дочь: Горюнова Прасковья Георгиевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1885

Сын: Андрианов Дмитрий Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
До 1888

Дочь: Мельникова Наталья Георгиевна

Мать ребёнка: не указана

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
До 1892

Дочь: Надежда Георгиевна

Мать ребёнка: не указана

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
До 1899

Сын: Андрианов Петр Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
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