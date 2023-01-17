Мельникова (Андрианова) Наталья Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Андрианова) Наталья Георгиевна

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Место рождения

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

До 1888

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888

Отец: Андрианов Георгий (Егор)

Мать: не указана

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
06.03.1902

Сын: Мельников Николай Семенович

Отец ребёнка: Мельников Семен Кузьмич

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
04.01.1904

Дочь: Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Мельников Семен Кузьмич

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
16.02.1906

Дочь: Антонина Семеновна

Отец ребёнка: Мельников Семен Кузьмич

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Семен Кузьмич

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