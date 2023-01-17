Мельникова (Андрианова) Наталья Георгиевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1888
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888
Отец: Андрианов Георгий (Егор)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1902
Сын: Мельников Николай Семенович
Отец ребёнка: Мельников Семен Кузьмич
Рождение ребёнка
04.01.1904
Дочь: Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Мельников Семен Кузьмич
Рождение ребёнка
16.02.1906
Дочь: Антонина Семеновна
Отец ребёнка: Мельников Семен Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно