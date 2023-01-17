(Нестерова) Татьяна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Нестерова) Татьяна Семеновна

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Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

04.01.1904

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1904

Отец: Мельников Семен Кузьмич

Мать: Мельникова Наталья Георгиевна

Громково, Богородский, Московская область
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