Мельников Семен Кузьмич
мужской, родился До 1885, Громково, Богородский, Московская область
Супруги
Мельникова (Андрианова) Наталья ГеоргиевнаДо 1888 г.р.
Дети
(Мельникова) Елена СеменовнаДо 1900 г.р.
Мельников Николай Семенович06.03.1902 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
До 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1900
Дочь: (Мельникова) Елена Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1902
Сын: Мельников Николай Семенович
Мать ребёнка: Мельникова (Андрианова) Наталья Георгиевна
Рождение ребёнка
04.01.1904
Дочь: (Нестерова) Татьяна Семеновна
Мать ребёнка: Мельникова (Андрианова) Наталья Георгиевна
Рождение ребёнка
16.02.1906
Дочь: (Мельникова) Антонина Семеновна
Мать ребёнка: Мельникова (Андрианова) Наталья Георгиевна