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Мельников Семен Кузьмич

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Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

До 1885

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1900

Дочь: Елена Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
06.03.1902

Сын: Мельников Николай Семенович

Мать ребёнка: Мельникова Наталья Георгиевна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
04.01.1904

Дочь: Татьяна Семеновна

Мать ребёнка: Мельникова Наталья Георгиевна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
16.02.1906

Дочь: Антонина Семеновна

Мать ребёнка: Мельникова Наталья Георгиевна

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова Наталья Георгиевна

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