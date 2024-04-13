Мельников Семен Кузьмич До 1885 — найти родственников по фамилии на Familio

Мельников Семен Кузьмич

Автор
НС
См Н.

мужской, родился До 1885, Громково, Богородский, Московская область

Супруги
Мельникова (Андрианова) Наталья ГеоргиевнаДо 1888 г.р.
Дети
(Мельникова) Елена СеменовнаДо 1900 г.р.
Мельников Николай Семенович06.03.1902 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Громково, Богородский, Московская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова (Андрианова) Наталья Георгиевна

Рождение ребёнка
До 1900

Дочь: (Мельникова) Елена Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область

Рождение ребёнка
06.03.1902

Сын: Мельников Николай Семенович

Мать ребёнка: Мельникова (Андрианова) Наталья Георгиевна

Громково, Богородский, Московская область

Рождение ребёнка
04.01.1904

Дочь: (Нестерова) Татьяна Семеновна

Мать ребёнка: Мельникова (Андрианова) Наталья Георгиевна

Громково, Богородский, Московская область

Рождение ребёнка
16.02.1906

Дочь: (Мельникова) Антонина Семеновна

Мать ребёнка: Мельникова (Андрианова) Наталья Георгиевна

Громково, Богородский, Московская область

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