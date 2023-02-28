Мельников Семен Кузьмич
Место рождения
Дата рожденияДо 1885
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1900
Дочь: Елена Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1902
Сын: Мельников Николай Семенович
Мать ребёнка: Мельникова Наталья Георгиевна
Рождение ребёнка
04.01.1904
Дочь: Татьяна Семеновна
Мать ребёнка: Мельникова Наталья Георгиевна
Рождение ребёнка
16.02.1906
Дочь: Антонина Семеновна
Мать ребёнка: Мельникова Наталья Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно