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Мельников Николай Семенович
Мельников Николай Семенович
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Место рождения
Громково
, Богородский, Московская область
Дата рождения
06.03.1902
Пол
Мужской
Отец
Мельников Семен Кузьмич
До 1885 г.р.
Мать
Мельникова (Андрианова) Наталья Георгиевна
До 1888 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1902
Отец:
Мельников Семен Кузьмич
Мать:
Мельникова Наталья Георгиевна
Громково
, Богородский, Московская область
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