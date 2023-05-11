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Мельников Николай Семенович

Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

06.03.1902

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1902

Отец: Мельников Семен Кузьмич

Мать: Мельникова Наталья Георгиевна

Громково, Богородский, Московская область
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