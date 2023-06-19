Трубецкова (Андрианова) Ирина Георгиевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1887
Отец: Андрианов Георгий (Егор)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1907
Дочь: Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Трубецков Алексей Осипович
https://ya.ru/archive/catalog/5a4744a4-9f0c-4012-9876-dd399a473174/382
Рождение ребёнка
1914
Сын: Трубецков Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Трубецков Алексей Осипович
Малинники, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно