Трубецкова (Андрианова) Ирина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрубецкова (Андрианова) Ирина Георгиевна

Трубецкова (Андрианова) Ирина Георгиевна

Место рождения

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

До 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1887

Отец: Андрианов Георгий (Егор)

Мать: не указана

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.04.1907

Дочь: Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Трубецков Алексей Осипович

https://ya.ru/archive/catalog/5a4744a4-9f0c-4012-9876-dd399a473174/382
Рождение ребёнка
1914

Сын: Трубецков Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Трубецков Алексей Осипович

Малинники, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трубецков Алексей Осипович

Смерть
Неизвестно