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Трубецков Алексей Осипович

Место рождения

Малинники, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

До 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Малинники, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.04.1907

Дочь: Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Трубецкова Ирина Георгиевна

https://ya.ru/archive/catalog/5a4744a4-9f0c-4012-9876-dd399a473174/382
Рождение ребёнка
1914

Сын: Трубецков Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Трубецкова Ирина Георгиевна

Малинники, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трубецкова Ирина Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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