Трубецков Алексей Осипович
Место рождения
Дата рожденияДо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1887
Рождение ребёнка
21.04.1907
Дочь: Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Трубецкова Ирина Георгиевна
https://ya.ru/archive/catalog/5a4744a4-9f0c-4012-9876-dd399a473174/382
Рождение ребёнка
1914
Сын: Трубецков Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Трубецкова Ирина Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно