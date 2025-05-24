(Горюнова) Мария Архиповка
женский, родилась 16.06.1892, Поречье, Калязинский муниципальный район, Тверская область
умерла Неизвестно
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Место
Комментарий
Рождение
16.06.1892
Отец: Горюнов Архип Александрович
Мать: не указана
Поречье, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Крещение
16.06.1892 ст.
Громково, Богородский, Московская область
Смерть
Неизвестно
https://ya.ru/archive/catalog/5a4744a4-9f0c-4012-9876-dd399a473174/382 громково. крестная 1907