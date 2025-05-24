(Горюнова) Мария Архиповка 16.06.1892 — найти родственников по фамилии на Familio

(Горюнова) Мария Архиповка

Автор
НС
См Н.

женский, родилась 16.06.1892, Поречье, Калязинский муниципальный район, Тверская область

умерла Неизвестно

Отец
Горюнов Архип АлександровичДо 1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1892

Отец: Горюнов Архип Александрович

Мать: не указана

Поречье, Калязинский муниципальный район, Тверская область

https://ya.ru/archive/catalog/5a4744a4-9f0c-4012-9876-dd399a473174/382 громково. крестная 1907

Крещение
16.06.1892 ст.
Громково, Богородский, Московская область

https://ya.ru/archive/catalog/f3a3ae26-c356-4119-98ac-7f12a36b1702/10

Смерть
Неизвестно

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