Горюнов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горюнов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1870

Сын: Горюнов Иван Александрович

Мать ребёнка: не указана

Поречье, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
До 1874

Сын: Горюнов Архип Александрович

Мать ребёнка: не указана

Поречье, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
До 1880

Сын: Горюнов Антон Александрович

Мать ребёнка: не указана

Поречье, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Поречье, Калязинский муниципальный район, Тверская область
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