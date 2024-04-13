Горюнов Александр До 1840 — найти родственников по фамилии на Familio

Горюнов Александр

Автор
НС
См Н.

мужской, родился До 1840

умер Неизвестно, Поречье, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Дети
Горюнов Иван Александрович1861 г.р.
Горюнов Архип АлександровичДо 1874 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Сын: Горюнов Иван Александрович

Мать ребёнка: не указана

Поречье, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Рождение ребёнка
До 1874

Сын: Горюнов Архип Александрович

Мать ребёнка: не указана

Поречье, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Рождение ребёнка
До 1880

Сын: Горюнов Антон Александрович

Мать ребёнка: не указана

Поречье, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Смерть
Неизвестно
Поречье, Калязинский муниципальный район, Тверская область

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