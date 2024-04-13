Горюнов Александр
мужской, родился До 1840
умер Неизвестно, Поречье, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Дети
Горюнов Иван Александрович1861 г.р.
Горюнов Архип АлександровичДо 1874 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Сын: Горюнов Иван Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1874
Сын: Горюнов Архип Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1880
Сын: Горюнов Антон Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно