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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по иску крестьянина Тверской губернии Калязинского уезда Поречской волости села Поречья Н. П. Бадарина с крестьянина В. В. Молодкина 250 руб. за сено. // Гос. архив Показать все
По жалобе гр. с. Поречья Поречской вол. Надежды Дмитриевны Пучиной по делу о разделе. 1925 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 2. Дело 65 Показать все
По жалобе гр. с. Поречья Поречской вол. Ал-дра Абрамовича Рыжкова по делу о разделе. 1925 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 2. Дело 658 Показать все
По иску Рост. уземупр. о лишении прав на землепользование служит. культа с. Поречья, Поречской вол. Любимова С. К., Рожевского А. Н., Фаворитова П. Ф., Смирнова А. М. и М Показать все
Дело по жалобе крестьянина Поречской волости села Поречья Василия Николаева Хохолькова о неправильном избрании его на должность попечителя общественного мирского банка и Показать все
Дело по жалобе крестьянина Поречской волости села Поречья Николая Николаева Осинина о взыскании с него по решению волостного суда 13 января 1891 года 100 руб. в пользу кр Показать все
Дело об удостоверении прав на землю за крестьянином села Поречье Поречской волости Петром Владимировым Кожевниковым. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Показать все
Дело по жалобе крестьянки села Поречье Наталии Пикушиной по приговору крестьян села Поречье Поречской волости от 08 января 1912 года о признании крестьянина Николая Васил Показать все
Дело по жалобе крестьянина села Поречье Поречской волости Ф. В. Ранинина на приговор общества об отказе ему в укреплении земли. // Гос. архив Ярославской области в г. Рос Показать все
Дело по иску Ростовской уездной земской управы к крестьянину села Поречья Поречской волости Никите Александровичу Власову о взыскании денег. 1911 г. // Гос. архив Ярослав Показать все
Дело по иску Ростовской уездной земской управы к крестьянину села Поречья Поречской волости Михаилу Ивановичу Дьяконову о взыскании денег. 1911 г. // Гос. архив Ярославск Показать все
Дело по иску Ростовской уездной земской управы к крестьянину села Поречья Поречской волости Алексею Ивановичу Барыкину о взыскании денег. 1911 г. // Гос. архив Ярославско Показать все
Дело об исполнении воинской повинности по призыву 1912 года студентом императорского Варшавского университета, происходящим из крестьян Поречской волости, села Поречья, К Показать все
Дело об изъятии излишних покосов у граждан с. Поречья, Поречской волости. 1920–1924 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 1. Дело 576.
Дело семейно-имущественного раздела граждан с. Поречье, Поречской волости Я. Н. Барыкина с К. Я. Барыкиным. 1920 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан с. Поречье, Поречской волости И. А. Жуклина с Я. А. Жуклиным. 1920 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-1 Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан с. Поречье, Поречской волости И. А. Карташево с женой А. А. Карташевой. 1920 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан с. Поречье, Поречской волости О. К. Клочковой с сыном А. П. Клочковым. 1920 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан с. Поречье, Поречской волости А. В. Корелина с братом А. В. Корелиным. 1920 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан с. Поречье Поречской волости М. С. Зубовой с И. В. Зубовым. 1923 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161 Показать все
По жалобе с. Поречья Поречской волости Николая Никитича Рыжкова на решение Поречской ВЗК от 23 июля1924 по делу о разделе. 1924 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Показать все
По жалобе граждан с. Поречья Поречской волости Петра Ивановича Игнатова по делу о разделе с сыном Николаем Петровичем Игнатовым. 1923–1924 гг. // Гос. архив Ярославской о Показать все
По жалобе граждан с. Поречья Поречской волости Ираиды Павловны Великановой по делу о земле. 1924 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 2. Д Показать все
По жалобе граждан с. Поречья Поречской волости Анны Никитишны Лобовой по делу о разделе. 1924 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 2. Дело Показать все
По жалобе граждан с. Поречья Поречской волости Николая Яковлевича Костылева по делу о разделе граждан того же села Федосеевых. 1924 г. // Гос. архив Ярославской области в Показать все
Дело о семейно - имущественном разделе граждан села Поречья Поречской волости Аввакумовой Александрой Дмитриевной с мужем Куликовым Василием Михайловичем. 1928 г. // Гос. Показать все
Дело по заявлению гражданки села Поречья Поречской волости Пучиной Анны Александровны об определении в 1924 году при семейно - имущественном разделе Поречской Волостной З Показать все
Дело по заявлению гражданина села Поречья Поречской волости Игнатова Николая Петровича о семейно - имущественном разделе с отцом Петром Ивановичем Игнатовым. 1923–1924 гг Показать все
Дело по заявлению гражданки села Поречья Поречской волости Порыгиной Анны Григорьевны о семейно - имущественном разделе со свекровью Марией Петровной Парыгиной. 1925 г. / Показать все
Дело по заявлению гражданина села Поречья Поречской волости Жукова Николая Николаевича о семейно - имущественном разделе с женой Александрой Ивановной Жуковой. 1925 г. // Показать все
Дело по заявлению гражданина села Поречья Поречской волости Булатова Ивана Алексеевича о семейно - имущественном разделе с отцом Булатовым Алексеем Алексеевичем. 1927 г. Показать все
Дело по заявлению гражданки села Поречья Поречской волости Коношевой Клавдии Александровны о семейно - имущественном разделе с Коношевым Александром Никитичем. 1924 г. // Показать все
Дело по заявлению гражданина села Поречья Поречской волости Кочешкова Сергея Александровича о семейно - имущественном разделе с отцом Александром Николаевичем Кочешковым. Показать все
Дело по заявлению гражданина села Поречья Поречской волости Игнатова Ивана Петровича о семейно - имущественном разделе с отцом Игнатовым Петром Ивановичем. 1926 г. // Гос Показать все
Дело по заявлению гражданина села Поречья Поречской волости Ковалева Петра Павловича о семейно - имущественном разделе с отцом павлом Петровичем Ковалевым. 1923–1924 гг. Показать все
Дело по заявлению гражданина села Поречья Поречской волости Бужина Александра Ивановича о семейно - имущественном разделе с матерью Бужиной Ольгй Ивановной. 1927 г. // Го Показать все
Дело по заявлению гражданки села Поречья Поречской волости Ламиной Анны Леонтьевной о семейно - имущественном разделе с мужем Ламиным Николаем Павловичем. 1927 г. // Гос. Показать все
Дело по заявлению гражданина села Поречья Поречской волости Власова Николая Александровича о допустимости постройки дома Власовой Варваре Александровне на усадебном участ Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5531Поречье, с. каз.при р. Нерли.152265219233Церковь православная 1. Ярмарка 1. Фабрика 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
493. Поречье, село бывшее государственное, при реке Нерли, дворов 79, жителей 482, волостное правление (уездный город в 17 верстах), церковь православная, школа, 2 лавки, Показать все
Список населённых мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
40Поречье1351¾
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
110955Поречьедеревня57°05'37°55'O-37-100
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28622424171д Поречьедеревня