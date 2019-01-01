деревня Поречье, деревня Поречье, Калязинский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Поречье

Калязинский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Дело по иску крестьянина Тверской губернии Калязинского уезда Поречской волости села Поречья Н. П. Бадарина с крестьянина В. В. Молодкина 250 руб. за сено. // Гос. архив Показать все
По жалобе гр. с. Поречья Поречской вол. Надежды Дмитриевны Пучиной по делу о разделе. 1925 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 2. Дело 65 Показать все
По жалобе гр. с. Поречья Поречской вол. Ал-дра Абрамовича Рыжкова по делу о разделе. 1925 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 2. Дело 658 Показать все
По иску Рост. уземупр. о лишении прав на землепользование служит. культа с. Поречья, Поречской вол. Любимова С. К., Рожевского А. Н., Фаворитова П. Ф., Смирнова А. М. и М Показать все
Дело по жалобе крестьянина Поречской волости села Поречья Василия Николаева Хохолькова о неправильном избрании его на должность попечителя общественного мирского банка и Показать все
Дело по жалобе крестьянина Поречской волости села Поречья Николая Николаева Осинина о взыскании с него по решению волостного суда 13 января 1891 года 100 руб. в пользу кр Показать все
Дело об удостоверении прав на землю за крестьянином села Поречье Поречской волости Петром Владимировым Кожевниковым. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Показать все
Дело по жалобе крестьянки села Поречье Наталии Пикушиной по приговору крестьян села Поречье Поречской волости от 08 января 1912 года о признании крестьянина Николая Васил Показать все
Дело по жалобе крестьянина села Поречье Поречской волости Ф. В. Ранинина на приговор общества об отказе ему в укреплении земли. // Гос. архив Ярославской области в г. Рос Показать все
Дело по иску Ростовской уездной земской управы к крестьянину села Поречья Поречской волости Никите Александровичу Власову о взыскании денег. 1911 г. // Гос. архив Ярослав Показать все
Дело по иску Ростовской уездной земской управы к крестьянину села Поречья Поречской волости Михаилу Ивановичу Дьяконову о взыскании денег. 1911 г. // Гос. архив Ярославск Показать все
Дело по иску Ростовской уездной земской управы к крестьянину села Поречья Поречской волости Алексею Ивановичу Барыкину о взыскании денег. 1911 г. // Гос. архив Ярославско Показать все
Дело об исполнении воинской повинности по призыву 1912 года студентом императорского Варшавского университета, происходящим из крестьян Поречской волости, села Поречья, К Показать все
Дело об изъятии излишних покосов у граждан с. Поречья, Поречской волости. 1920–1924 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 1. Дело 576.
Дело семейно-имущественного раздела граждан с. Поречье, Поречской волости Я. Н. Барыкина с К. Я. Барыкиным. 1920 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан с. Поречье, Поречской волости И. А. Жуклина с Я. А. Жуклиным. 1920 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-1 Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан с. Поречье, Поречской волости И. А. Карташево с женой А. А. Карташевой. 1920 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан с. Поречье, Поречской волости О. К. Клочковой с сыном А. П. Клочковым. 1920 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан с. Поречье, Поречской волости А. В. Корелина с братом А. В. Корелиным. 1920 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан с. Поречье Поречской волости М. С. Зубовой с И. В. Зубовым. 1923 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161 Показать все
По жалобе с. Поречья Поречской волости Николая Никитича Рыжкова на решение Поречской ВЗК от 23 июля1924 по делу о разделе. 1924 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Показать все
По жалобе граждан с. Поречья Поречской волости Петра Ивановича Игнатова по делу о разделе с сыном Николаем Петровичем Игнатовым. 1923–1924 гг. // Гос. архив Ярославской о Показать все
По жалобе граждан с. Поречья Поречской волости Ираиды Павловны Великановой по делу о земле. 1924 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 2. Д Показать все
По жалобе граждан с. Поречья Поречской волости Анны Никитишны Лобовой по делу о разделе. 1924 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 2. Дело Показать все
По жалобе граждан с. Поречья Поречской волости Николая Яковлевича Костылева по делу о разделе граждан того же села Федосеевых. 1924 г. // Гос. архив Ярославской области в Показать все
Дело о семейно - имущественном разделе граждан села Поречья Поречской волости Аввакумовой Александрой Дмитриевной с мужем Куликовым Василием Михайловичем. 1928 г. // Гос. Показать все
Дело по заявлению гражданки села Поречья Поречской волости Пучиной Анны Александровны об определении в 1924 году при семейно - имущественном разделе Поречской Волостной З Показать все
Дело по заявлению гражданина села Поречья Поречской волости Игнатова Николая Петровича о семейно - имущественном разделе с отцом Петром Ивановичем Игнатовым. 1923–1924 гг Показать все
Дело по заявлению гражданки села Поречья Поречской волости Порыгиной Анны Григорьевны о семейно - имущественном разделе со свекровью Марией Петровной Парыгиной. 1925 г. / Показать все
Дело по заявлению гражданина села Поречья Поречской волости Жукова Николая Николаевича о семейно - имущественном разделе с женой Александрой Ивановной Жуковой. 1925 г. // Показать все
Дело по заявлению гражданина села Поречья Поречской волости Булатова Ивана Алексеевича о семейно - имущественном разделе с отцом Булатовым Алексеем Алексеевичем. 1927 г. Показать все
Дело по заявлению гражданки села Поречья Поречской волости Коношевой Клавдии Александровны о семейно - имущественном разделе с Коношевым Александром Никитичем. 1924 г. // Показать все
Дело по заявлению гражданина села Поречья Поречской волости Кочешкова Сергея Александровича о семейно - имущественном разделе с отцом Александром Николаевичем Кочешковым. Показать все
Дело по заявлению гражданина села Поречья Поречской волости Игнатова Ивана Петровича о семейно - имущественном разделе с отцом Игнатовым Петром Ивановичем. 1926 г. // Гос Показать все
Дело по заявлению гражданина села Поречья Поречской волости Ковалева Петра Павловича о семейно - имущественном разделе с отцом павлом Петровичем Ковалевым. 1923–1924 гг. Показать все
Дело по заявлению гражданина села Поречья Поречской волости Бужина Александра Ивановича о семейно - имущественном разделе с матерью Бужиной Ольгй Ивановной. 1927 г. // Го Показать все
Дело по заявлению гражданки села Поречья Поречской волости Ламиной Анны Леонтьевной о семейно - имущественном разделе с мужем Ламиным Николаем Павловичем. 1927 г. // Гос. Показать все
Дело по заявлению гражданина села Поречья Поречской волости Власова Николая Александровича о допустимости постройки дома Власовой Варваре Александровне на усадебном участ Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Калязинский уезд
5531Поречье, с. каз.при р. Нерли.152265219233Церковь православная 1. Ярмарка 1. Фабрика 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тверская губерния, Калязинский уезд, Поречская волость
493. Поречье, село бывшее государственное, при реке Нерли, дворов 79, жителей 482, волостное правление (уездный город в 17 верстах), церковь православная, школа, 2 лавки, Показать все

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Калязинский уезд, Поречская волость
40Поречье135

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Калязинский район
110955Поречьедеревня57°05'37°55'O-37-100

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Калязинский муниципальный район, Нерльское сельское поселение
28622424171д Поречьедеревня
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