Волкова Евфимия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Евфимия Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1917

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Назаренко Любовь Петровна

Отец ребёнка: Волков Петр Федорович

Рождение ребёнка
21.02.1926

Сын: Волков Павел Петрович

Отец ребёнка: Волков Петр Федорович

г Свободный Амурской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Петровна

Отец ребёнка: Волков Петр Федорович

г Свободный Амурской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яснова Ольга Петровна

Отец ребёнка: Волков Петр Федорович

г Свободный Амурской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лыткина Александра Петровна

Отец ребёнка: Волков Петр Федорович

г Свободный Амурской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Павел Петрович

Отец ребёнка: Волков Петр Федорович

г Свободный Амурской области
Смерть
1917
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