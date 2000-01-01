Яснова (Волкова) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яснова (Волкова) Ольга Петровна

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Место рождения

г Свободный Амурской области

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волков Петр Федорович

Мать: Волкова Евфимия Иосифовна

г Свободный Амурской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яснов Гертруд

Отец ребёнка: Яснов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яснов Александр

Отец ребёнка: Яснов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яснов Александр

Смерть
Неизвестно
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