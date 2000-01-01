Яснова (Волкова) Ольга Петровна
Место рожденияг Свободный Амурской области
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Волков Петр Федорович
г Свободный Амурской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яснов Гертруд
Отец ребёнка: Яснов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яснов Александр
Отец ребёнка: Яснов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яснов Александр
Смерть
Неизвестно