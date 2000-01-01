Яснов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яснова Ольга Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яснов Гертруд
Мать ребёнка: Яснова Ольга Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яснов Александр
Мать ребёнка: Яснова Ольга Петровна
Смерть
Неизвестно