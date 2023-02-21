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Волков Петр Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волков Федор

Мать: Волкова Жена Федора

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Назаренко Любовь Петровна

Мать ребёнка: Волкова Евфимия Иосифовна

Рождение ребёнка
21.02.1926

Сын: Волков Павел Петрович

Мать ребёнка: Волкова Евфимия Иосифовна

г Свободный Амурской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лыткина Александра Петровна

Мать ребёнка: Волкова Евфимия Иосифовна

г Свободный Амурской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Павел Петрович

Мать ребёнка: Волкова Евфимия Иосифовна

г Свободный Амурской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Петровна

Мать ребёнка: Волкова Евфимия Иосифовна

г Свободный Амурской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яснова Ольга Петровна

Мать ребёнка: Волкова Евфимия Иосифовна

г Свободный Амурской области
Смерть
Неизвестно
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