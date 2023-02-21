Волков Петр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Волков Федор
Мать: Волкова Жена Федора
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Назаренко Любовь Петровна
Мать ребёнка: Волкова Евфимия Иосифовна
Рождение ребёнка
21.02.1926
Мать ребёнка: Волкова Евфимия Иосифовна
г Свободный Амурской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лыткина Александра Петровна
Мать ребёнка: Волкова Евфимия Иосифовна
г Свободный Амурской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Волкова Евфимия Иосифовна
г Свободный Амурской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Петровна
Мать ребёнка: Волкова Евфимия Иосифовна
г Свободный Амурской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яснова Ольга Петровна
Мать ребёнка: Волкова Евфимия Иосифовна
г Свободный Амурской области
Смерть
Неизвестно