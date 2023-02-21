Лыткина (Волкова) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыткина (Волкова) Александра Петровна

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Место рождения

г Свободный Амурской области

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волков Петр Федорович

Мать: Волкова Евфимия Иосифовна

г Свободный Амурской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лыткин Алик Георгиевич

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Смерть
Неизвестно
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