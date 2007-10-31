Волков Павел Петрович
Место рожденияг Свободный Амурской области
Дата рождения21.02.1926
Дата смерти31.10.2007
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1926
Отец: Волков Петр Федорович
г Свободный Амурской области
Военная служба
21.08.1943
Свободненский РВК, Амурская область
поступление на военную службу
Рождение ребёнка
19.06.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волкова Валентина Харламповна
Военная награда
30.04.1954
медаль "За боевые заслуги"
Военная награда
06.04.1985
Орден "Великой Отечественной войны II степени"
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волкова Валентина Харламповна
Смерть
31.10.2007
Севастополь
Причина смерти: Естественная смерть/старость