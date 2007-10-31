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Волков Павел Петрович

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Место рождения

г Свободный Амурской области

Дата рождения

21.02.1926

Дата смерти

31.10.2007

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1926

Отец: Волков Петр Федорович

Мать: Волкова Евфимия Иосифовна

г Свободный Амурской области
Военная служба
21.08.1943
Свободненский РВК, Амурская область
поступление на военную службу
Рождение ребёнка
19.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова Валентина Харламповна

Военная награда
30.04.1954
медаль "За боевые заслуги"
Военная награда
06.04.1985
Орден "Великой Отечественной войны II степени"
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова Валентина Харламповна

Смерть
31.10.2007
Севастополь
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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