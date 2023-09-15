Ревзин Абрам-Хаим Шевелевич
Место рождения
Дата рождения06.07.1879
Дата смерти05.10.1942
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1879
Отец: Ревзин Шевель Гиршевич
Мать: Ревзина Хая
Бракосочетание
15.07.1907
Жена: Ревзина Лея Берковна
Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
20.08.1912
Мать ребёнка: Ревзина Лея Берковна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Хая Абрамовна
Мать ребёнка: Ревзина Лея Берковна
Рождение ребёнка
20.07.1916
Дочь: Ревзина Рая (Раиса) Абрамовна
Мать ребёнка: Ревзина Лея Берковна
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Ревзина Лея Берковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: София Абрамовна
Мать ребёнка: Ревзина Лея Берковна
Смерть
05.10.1942
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Похороны
Неизвестно
Молодежное кладбище