Ревзин Абрам-Хаим Шевелевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревзин Абрам-Хаим Шевелевич

Место рождения

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область

Дата рождения

06.07.1879

Дата смерти

05.10.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1879

Отец: Ревзин Шевель Гиршевич

Мать: Ревзина Хая

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Бракосочетание
15.07.1907

Жена: Ревзина Лея Берковна

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
20.08.1912

Сын: Ревзин Давыд Абрамович

Мать ребёнка: Ревзина Лея Берковна

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Хая Абрамовна

Мать ребёнка: Ревзина Лея Берковна

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
20.07.1916

Дочь: Ревзина Рая (Раиса) Абрамовна

Мать ребёнка: Ревзина Лея Берковна

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Ревзин Борис Абрамович

Мать ребёнка: Ревзина Лея Берковна

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: София Абрамовна

Мать ребёнка: Ревзина Лея Берковна

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Смерть
05.10.1942
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Похороны
Неизвестно
Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Молодежное кладбище
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