Ревзина Хая — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревзина Хая

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1879

Сын: Ревзин Абрам-Хаим Шевелевич

Отец ребёнка: Ревзин Шевель Гиршевич

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
07.03.1882

Сын: Ревзин Иосиф Шевелевич

Отец ребёнка: Ревзин Шевель Гиршевич

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
08.05.1883

Сын: Ревзин Берка Шевелевич

Отец ребёнка: Ревзин Шевель Гиршевич

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
25.01.1887

Сын: Ревзин Елья Шевелевич

Отец ребёнка: Ревзин Шевель Гиршевич

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
21.04.1890

Сын: Ревзин Рахмиель Шевелевич

Отец ребёнка: Ревзин Шевель Гиршевич

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
15.04.1892

Сын: Ревзин Залмон Шевелевич

Отец ребёнка: Ревзин Шевель Гиршевич

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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