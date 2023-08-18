Ревзина Хая
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1879
Сын: Ревзин Абрам-Хаим Шевелевич
Отец ребёнка: Ревзин Шевель Гиршевич
Рождение ребёнка
07.03.1882
Отец ребёнка: Ревзин Шевель Гиршевич
Рождение ребёнка
08.05.1883
Отец ребёнка: Ревзин Шевель Гиршевич
Рождение ребёнка
25.01.1887
Отец ребёнка: Ревзин Шевель Гиршевич
Рождение ребёнка
21.04.1890
Сын: Ревзин Рахмиель Шевелевич
Отец ребёнка: Ревзин Шевель Гиршевич
Рождение ребёнка
15.04.1892
Отец ребёнка: Ревзин Шевель Гиршевич
Смерть
Неизвестно