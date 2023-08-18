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Ревзин Берка Шевелевич

Место рождения

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область

Дата рождения

08.05.1883

Дата смерти

12.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1883

Отец: Ревзин Шевель Гиршевич

Мать: Ревзина Хая

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ревзина) Сара Бэрл

Мать ребёнка: Ревзина (Лифшиц) Песя Михелевна

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ревзина (Лифшиц) Песя Михелевна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Ревзина) Цыля Борисовна

Мать ребёнка: Ревзина (Лифшиц) Песя Михелевна

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
01.04.1911

Сын: Ревзин Ефим Борисович

Мать ребёнка: Ревзина (Лифшиц) Песя Михелевна

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
20.12.1914

Дочь: (Ревзина) София Борисовна

Мать ребёнка: Ревзина (Лифшиц) Песя Михелевна

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
09.10.1915

Сын: Ревзин Илья Борисович

Мать ребёнка: Ревзина (Лифшиц) Песя Михелевна

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
18.05.1918

Сын: Ревзин Григорий Борисович

Мать ребёнка: Ревзина (Лифшиц) Песя Михелевна

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Смерть
12.04.1942
Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Причина смерти: Холокост

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