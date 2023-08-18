Ревзин Берка Шевелевич
Место рождения
Дата рождения08.05.1883
Дата смерти12.04.1942
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1883
Отец: Ревзин Шевель Гиршевич
Мать: Ревзина Хая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ревзина) Сара Бэрл
Мать ребёнка: Ревзина (Лифшиц) Песя Михелевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Ревзина) Цыля Борисовна
Мать ребёнка: Ревзина (Лифшиц) Песя Михелевна
Рождение ребёнка
01.04.1911
Мать ребёнка: Ревзина (Лифшиц) Песя Михелевна
Рождение ребёнка
20.12.1914
Дочь: (Ревзина) София Борисовна
Мать ребёнка: Ревзина (Лифшиц) Песя Михелевна
Рождение ребёнка
09.10.1915
Мать ребёнка: Ревзина (Лифшиц) Песя Михелевна
Рождение ребёнка
18.05.1918
Сын: Ревзин Григорий Борисович
Мать ребёнка: Ревзина (Лифшиц) Песя Михелевна
Смерть
12.04.1942
Причина смерти: Холокост