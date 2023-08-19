Ревзина (Лифшиц) Песя Михелевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1889
Дата смерти13.07.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Цыля Борисовна
Отец ребёнка: Ревзин Берка Шевелевич
Рождение ребёнка
01.04.1911
Отец ребёнка: Ревзин Берка Шевелевич
Рождение ребёнка
20.12.1914
Дочь: София Борисовна
Отец ребёнка: Ревзин Берка Шевелевич
Рождение ребёнка
09.10.1915
Отец ребёнка: Ревзин Берка Шевелевич
Рождение ребёнка
18.05.1918
Сын: Ревзин Григорий Борисович
Отец ребёнка: Ревзин Берка Шевелевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сара Бэрл
Отец ребёнка: Ревзин Берка Шевелевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.07.1962
Добруш, Добрушский район, Гомельская область