Ревзина (Лифшиц) Песя Михелевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРевзина (Лифшиц) Песя Михелевна

Ревзина (Лифшиц) Песя Михелевна

Место рождения

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

13.07.1962

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Цыля Борисовна

Отец ребёнка: Ревзин Берка Шевелевич

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
01.04.1911

Сын: Ревзин Ефим Борисович

Отец ребёнка: Ревзин Берка Шевелевич

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
20.12.1914

Дочь: София Борисовна

Отец ребёнка: Ревзин Берка Шевелевич

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
09.10.1915

Сын: Ревзин Илья Борисович

Отец ребёнка: Ревзин Берка Шевелевич

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
18.05.1918

Сын: Ревзин Григорий Борисович

Отец ребёнка: Ревзин Берка Шевелевич

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сара Бэрл

Отец ребёнка: Ревзин Берка Шевелевич

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ревзин Берка Шевелевич

Смерть
13.07.1962
Добруш, Добрушский район, Гомельская область