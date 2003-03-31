Ревзина (Ревзина) Рая (Раиса) Абрамовна
Место рождения
Дата рождения20.07.1916
Дата смерти31.03.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1916
Бракосочетание
01.11.1934
Рождение ребёнка
19.07.1935
Отец ребёнка: Герчиков Моисей Янкелевич
Рождение ребёнка
1940
Отец ребёнка: Герчиков Моисей Янкелевич
Рождение ребёнка
Около 1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Герчиков Моисей Янкелевич
Смерть
31.03.2003
Минск, Минск