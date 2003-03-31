Ревзина (Ревзина) Рая (Раиса) Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревзина (Ревзина) Рая (Раиса) Абрамовна

Место рождения

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область

Дата рождения

20.07.1916

Дата смерти

31.03.2003

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1916

Отец: Ревзин Абрам-Хаим Шевелевич

Мать: Ревзина (Волович) Лея Берковна

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Бракосочетание
01.11.1934

Муж: Герчиков Моисей Янкелевич

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
19.07.1935

Сын: Герчиков Семён Моисеевич

Отец ребёнка: Герчиков Моисей Янкелевич

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Герчиков Арон Моисеевич

Отец ребёнка: Герчиков Моисей Янкелевич

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Около 1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Герчиков Моисей Янкелевич

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Смерть
31.03.2003
Минск, Минск

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