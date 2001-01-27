Герчиков Моисей Янкелевич
Место рождения
Дата рождения20.01.1911
Дата смерти27.01.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1911
Бракосочетание
01.11.1934
Рождение ребёнка
19.07.1935
Мать ребёнка: Ревзина Рая (Раиса) Абрамовна
Рождение ребёнка
1940
Мать ребёнка: Ревзина Рая (Раиса) Абрамовна
Рождение ребёнка
Около 1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ревзина Рая (Раиса) Абрамовна
Смерть
27.01.2001
Минск, Минск