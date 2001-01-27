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Герчиков Моисей Янкелевич

Место рождения

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область

Дата рождения

20.01.1911

Дата смерти

27.01.2001

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1911

Отец: Герчиков Янкель-Меер Аронович

Мать: Герчикова Хая Моисеевна

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Бракосочетание
01.11.1934

Жена: Ревзина Рая (Раиса) Абрамовна

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
19.07.1935

Сын: Герчиков Семён Моисеевич

Мать ребёнка: Ревзина Рая (Раиса) Абрамовна

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Герчиков Арон Моисеевич

Мать ребёнка: Ревзина Рая (Раиса) Абрамовна

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Около 1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ревзина Рая (Раиса) Абрамовна

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Смерть
27.01.2001
Минск, Минск