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Герчикова Хая Моисеевна

Место рождения

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

09.03.1961

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
20.01.1911

Сын: Герчиков Моисей Янкелевич

Отец ребёнка: Герчиков Янкель-Меер Аронович

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
26.07.1912

Дочь: Герчикова (Герчикова) Гита Яковлевна

Отец ребёнка: Герчиков Янкель-Меер Аронович

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
15.11.1914

Дочь: (Герчикова) Стыся Янкель-Мееровна

Отец ребёнка: Герчиков Янкель-Меер Аронович

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
29.05.1916

Дочь: (Герчикова) Лиза Янкель-Мееровна

Отец ребёнка: Герчиков Янкель-Меер Аронович

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
25.02.1923

Дочь: Золоторева (Герчикова) Фаня (Фаина) Янкель-Мееровна (Яковлевна)

Отец ребёнка: Герчиков Янкель-Меер Аронович

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Смерть
09.03.1961
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Преображенское кладбище

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