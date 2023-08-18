Герчикова Хая Моисеевна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смерти09.03.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1911
Сын: Герчиков Моисей Янкелевич
Отец ребёнка: Герчиков Янкель-Меер Аронович
Рождение ребёнка
26.07.1912
Дочь: Герчикова (Герчикова) Гита Яковлевна
Отец ребёнка: Герчиков Янкель-Меер Аронович
Рождение ребёнка
15.11.1914
Дочь: (Герчикова) Стыся Янкель-Мееровна
Отец ребёнка: Герчиков Янкель-Меер Аронович
Рождение ребёнка
29.05.1916
Дочь: (Герчикова) Лиза Янкель-Мееровна
Отец ребёнка: Герчиков Янкель-Меер Аронович
Рождение ребёнка
25.02.1923
Дочь: Золоторева (Герчикова) Фаня (Фаина) Янкель-Мееровна (Яковлевна)
Отец ребёнка: Герчиков Янкель-Меер Аронович
Смерть
09.03.1961
Похороны
Неизвестно
Преображенское кладбище