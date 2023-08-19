Герчиков Янкель-Меер Аронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герчиков Янкель-Меер Аронович

Место рождения

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область

Дата рождения

20.07.1879

Дата смерти

11.02.1961

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1879

Отец: Герчиков Арон Хаимович

Мать: Герчикова Эстер-Ливша Израилевна

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
20.01.1911

Сын: Герчиков Моисей Янкелевич

Мать ребёнка: Герчикова Хая Моисеевна

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
26.07.1912

Дочь: Герчикова Гита Яковлевна

Мать ребёнка: Герчикова Хая Моисеевна

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
15.11.1914

Дочь: Стыся Янкель-Мееровна

Мать ребёнка: Герчикова Хая Моисеевна

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
29.05.1916

Дочь: Лиза Янкель-Мееровна

Мать ребёнка: Герчикова Хая Моисеевна

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
25.02.1923

Дочь: Золоторева Фаня (Фаина) Янкель-Мееровна (Яковлевна)

Мать ребёнка: Герчикова Хая Моисеевна

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Смерть
11.02.1961
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Преображенское кладбище