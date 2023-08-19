Герчиков Янкель-Меер Аронович
Место рождения
Дата рождения20.07.1879
Дата смерти11.02.1961
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1879
Рождение ребёнка
20.01.1911
Сын: Герчиков Моисей Янкелевич
Мать ребёнка: Герчикова Хая Моисеевна
Рождение ребёнка
26.07.1912
Дочь: Герчикова Гита Яковлевна
Мать ребёнка: Герчикова Хая Моисеевна
Рождение ребёнка
15.11.1914
Дочь: Стыся Янкель-Мееровна
Мать ребёнка: Герчикова Хая Моисеевна
Рождение ребёнка
29.05.1916
Дочь: Лиза Янкель-Мееровна
Мать ребёнка: Герчикова Хая Моисеевна
Рождение ребёнка
25.02.1923
Дочь: Золоторева Фаня (Фаина) Янкель-Мееровна (Яковлевна)
Мать ребёнка: Герчикова Хая Моисеевна
Смерть
11.02.1961
Похороны
Неизвестно
Преображенское кладбище