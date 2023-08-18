Герчикова (Песина) Эстер-Ливша Израилевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герчикова (Песина) Эстер-Ливша Израилевна

Место рождения

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

25.12.1934

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: Песин Израиль

Мать: (Бейлина) Гита

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герчиков Моисей (Мойше) Аронович

Отец ребёнка: Герчиков Арон Хаимович

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
15.01.1874

Дочь: Симановская (Герчикова) Фаня (Фейга) Ароновна

Отец ребёнка: Герчиков Арон Хаимович

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
15.05.1876

Сын: Герчиков Израиль (Макс) Аронович

Отец ребёнка: Герчиков Арон Хаимович

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
20.07.1879

Сын: Герчиков Янкель-Меер Аронович

Отец ребёнка: Герчиков Арон Хаимович

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
07.01.1882

Дочь: (Герчикова) Неся (Анна) Ароновна

Отец ребёнка: Герчиков Арон Хаимович

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Агранова (Герчикова) Хася Ароновна

Отец ребёнка: Герчиков Арон Хаимович

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
18.05.1887

Сын: Герчиков Лейба (Люис) Аронович

Отец ребёнка: Герчиков Арон Хаимович

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
10.07.1894

Дочь: Мейзнер (Герчикова) Сара Ароновна

Отец ребёнка: Герчиков Арон Хаимович

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Смерть
25.12.1934
Похороны
Неизвестно

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