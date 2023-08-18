Герчикова (Песина) Эстер-Ливша Израилевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1845
Дата смерти25.12.1934
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1845
Отец: Песин Израиль
Мать: (Бейлина) Гита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герчиков Моисей (Мойше) Аронович
Отец ребёнка: Герчиков Арон Хаимович
Рождение ребёнка
15.01.1874
Дочь: Симановская (Герчикова) Фаня (Фейга) Ароновна
Отец ребёнка: Герчиков Арон Хаимович
Рождение ребёнка
15.05.1876
Сын: Герчиков Израиль (Макс) Аронович
Отец ребёнка: Герчиков Арон Хаимович
Рождение ребёнка
20.07.1879
Сын: Герчиков Янкель-Меер Аронович
Отец ребёнка: Герчиков Арон Хаимович
Рождение ребёнка
07.01.1882
Дочь: (Герчикова) Неся (Анна) Ароновна
Отец ребёнка: Герчиков Арон Хаимович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Агранова (Герчикова) Хася Ароновна
Отец ребёнка: Герчиков Арон Хаимович
Рождение ребёнка
18.05.1887
Сын: Герчиков Лейба (Люис) Аронович
Отец ребёнка: Герчиков Арон Хаимович
Рождение ребёнка
10.07.1894
Дочь: Мейзнер (Герчикова) Сара Ароновна
Отец ребёнка: Герчиков Арон Хаимович
Смерть
25.12.1934
Похороны
Неизвестно