Агранова (Герчикова) Хася Ароновна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смерти1972
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Агранов Вульф Шевелевич
Рождение ребёнка
1918
Сын: Агранов Муля (Шмуль) Вульфович
Отец ребёнка: Агранов Вульф Шевелевич
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Синаева (Агранова) Бася Вульфовна
Отец ребёнка: Агранов Вульф Шевелевич
Смерть
1972