Агранова (Герчикова) Хася Ароновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агранова (Герчикова) Хася Ароновна

Место рождения

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Герчиков Арон Хаимович

Мать: Герчикова (Песина) Эстер-Ливша Израилевна

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агранов Вульф Шевелевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Агранов Арон Вульфович

Отец ребёнка: Агранов Вульф Шевелевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1918

Сын: Агранов Муля (Шмуль) Вульфович

Отец ребёнка: Агранов Вульф Шевелевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Синаева (Агранова) Бася Вульфовна

Отец ребёнка: Агранов Вульф Шевелевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1972
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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