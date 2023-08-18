Агранов Вульф Шевелевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.02.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Агранова (Герчикова) Хася Ароновна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Агранов Муля (Шмуль) Вульфович
Мать ребёнка: Агранова (Герчикова) Хася Ароновна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Синаева (Агранова) Бася Вульфовна
Мать ребёнка: Агранова (Герчикова) Хася Ароновна
Смерть
19.02.1960