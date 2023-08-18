Агранов Вульф Шевелевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгранов Вульф Шевелевич

Агранов Вульф Шевелевич

Место рождения

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.02.1960

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агранова (Герчикова) Хася Ароновна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Агранов Арон Вульфович

Мать ребёнка: Агранова (Герчикова) Хася Ароновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1918

Сын: Агранов Муля (Шмуль) Вульфович

Мать ребёнка: Агранова (Герчикова) Хася Ароновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Синаева (Агранова) Бася Вульфовна

Мать ребёнка: Агранова (Герчикова) Хася Ароновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
19.02.1960
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мы используем куки для улучшения работы сайта.