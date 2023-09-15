Ревзина (Волович) Лея Берковна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смерти04.03.1954
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Волович Берка
Мать: не указана
Бракосочетание
15.07.1907
Рождение ребёнка
20.08.1912
Отец ребёнка: Ревзин Абрам-Хаим Шевелевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Хая Абрамовна
Отец ребёнка: Ревзин Абрам-Хаим Шевелевич
Рождение ребёнка
20.07.1916
Дочь: Ревзина Рая (Раиса) Абрамовна
Отец ребёнка: Ревзин Абрам-Хаим Шевелевич
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Ревзин Абрам-Хаим Шевелевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: София Абрамовна
Отец ребёнка: Ревзин Абрам-Хаим Шевелевич
Смерть
04.03.1954
Похороны
Неизвестно
Молодежное кладбище