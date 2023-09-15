Ревзина (Волович) Лея Берковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревзина (Волович) Лея Берковна

Место рождения

Гомель, Гомельская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

04.03.1954

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Волович Берка

Мать: не указана

Гомель, Гомельская область
Бракосочетание
15.07.1907

Муж: Ревзин Абрам-Хаим Шевелевич

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
20.08.1912

Сын: Ревзин Давыд Абрамович

Отец ребёнка: Ревзин Абрам-Хаим Шевелевич

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Хая Абрамовна

Отец ребёнка: Ревзин Абрам-Хаим Шевелевич

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
20.07.1916

Дочь: Ревзина Рая (Раиса) Абрамовна

Отец ребёнка: Ревзин Абрам-Хаим Шевелевич

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Ревзин Борис Абрамович

Отец ребёнка: Ревзин Абрам-Хаим Шевелевич

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: София Абрамовна

Отец ребёнка: Ревзин Абрам-Хаим Шевелевич

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Смерть
04.03.1954
Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Похороны
Неизвестно
Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Молодежное кладбище
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