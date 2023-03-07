Жидкова (Пистолетова) Ефросиния Фёдорова
Место рождения
Дата рождения24.09.1852
Дата смерти11.11.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1852
Бракосочетание
14.10.1873
Муж: Жидков Пётр 1-й
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1875
Сын: Жидков Сергей Петров
Отец ребёнка: Жидков Пётр 1-й
Рождение ребёнка
11.10.1876
Дочь: Параскева Петрова
Отец ребёнка: Жидков Пётр 1-й
Рождение ребёнка
1877
Сын: Жидков Василий ст.
Отец ребёнка: Жидков Пётр 1-й
Рождение ребёнка
14.10.1878
Дочь: Морозова Неонила Петрова
Отец ребёнка: Жидков Пётр 1-й
Рождение ребёнка
24.02.1881
Отец ребёнка: Жидков Пётр 1-й
Рождение ребёнка
1882
Сын: Жидков Ефим Петров
Отец ребёнка: Жидков Пётр 1-й
Рождение ребёнка
До 1885
Дочь: Устиния Петрова
Отец ребёнка: Жидков Пётр 1-й
Рождение ребёнка
29.11.1887
Сын: Жидков Андрей Петров
Отец ребёнка: Жидков Пётр 1-й
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Алексеева Анна Петрова
Отец ребёнка: Жидков Пётр 1-й
Смерть
11.11.1893
Рождение ребёнка
До 1894
Сын: Жидков (житков) Григорий Петров
Отец ребёнка: Жидков Пётр 1-й
Рождение ребёнка
До 1896
Отец ребёнка: Жидков Пётр 1-й