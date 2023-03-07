Жидкова (Пистолетова) Ефросиния Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жидкова (Пистолетова) Ефросиния Фёдорова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

24.09.1852

Дата смерти

11.11.1893

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1852

Отец: Пистолетов Фёдор Афанасиев

Мать: Пистолетова Ефросиния Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
14.10.1873

Муж: Жидков Пётр 1-й

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1875

Сын: Жидков Сергей Петров

Отец ребёнка: Жидков Пётр 1-й

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.10.1876

Дочь: Параскева Петрова

Отец ребёнка: Жидков Пётр 1-й

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Жидков Василий ст.

Отец ребёнка: Жидков Пётр 1-й

Рождение ребёнка
14.10.1878

Дочь: Морозова Неонила Петрова

Отец ребёнка: Жидков Пётр 1-й

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.02.1881

Сын: Жидков Василий Петров

Отец ребёнка: Жидков Пётр 1-й

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Жидков Ефим Петров

Отец ребёнка: Жидков Пётр 1-й

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1885

Дочь: Устиния Петрова

Отец ребёнка: Жидков Пётр 1-й

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.11.1887

Сын: Жидков Андрей Петров

Отец ребёнка: Жидков Пётр 1-й

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Алексеева Анна Петрова

Отец ребёнка: Жидков Пётр 1-й

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
11.11.1893
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1894

Сын: Жидков (житков) Григорий Петров

Отец ребёнка: Жидков Пётр 1-й

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1896

Сын: Жидков Лаврентий Петров

Отец ребёнка: Жидков Пётр 1-й

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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