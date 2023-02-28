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Жидков Пётр 1-й

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

21.12.1842

Дата смерти

26.01.1892

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1842

Отец: Жидков Филипп Прокопов

Мать: Жидкова Матрона Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
14.10.1873

Жена: Жидкова Ефросиния Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1875

Сын: Жидков Сергей Петров

Мать ребёнка: Жидкова Ефросиния Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.10.1876

Дочь: Параскева Петрова

Мать ребёнка: Жидкова Ефросиния Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Жидков Василий ст.

Мать ребёнка: Жидкова Ефросиния Фёдорова

Рождение ребёнка
14.10.1878

Дочь: Морозова Неонила Петрова

Мать ребёнка: Жидкова Ефросиния Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.02.1881

Сын: Жидков Василий Петров

Мать ребёнка: Жидкова Ефросиния Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Жидков Ефим Петров

Мать ребёнка: Жидкова Ефросиния Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1885

Дочь: Устиния Петрова

Мать ребёнка: Жидкова Ефросиния Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.11.1887

Сын: Жидков Андрей Петров

Мать ребёнка: Жидкова Ефросиния Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Алексеева Анна Петрова

Мать ребёнка: Жидкова Ефросиния Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
26.01.1892
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1894

Сын: Жидков (житков) Григорий Петров

Мать ребёнка: Жидкова Ефросиния Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1896

Сын: Жидков Лаврентий Петров

Мать ребёнка: Жидкова Ефросиния Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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