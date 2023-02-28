Жидков Пётр 1-й
Место рождения
Дата рождения21.12.1842
Дата смерти26.01.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1842
Отец: Жидков Филипп Прокопов
Бракосочетание
14.10.1873
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1875
Сын: Жидков Сергей Петров
Мать ребёнка: Жидкова Ефросиния Фёдорова
Рождение ребёнка
11.10.1876
Дочь: Параскева Петрова
Мать ребёнка: Жидкова Ефросиния Фёдорова
Рождение ребёнка
1877
Сын: Жидков Василий ст.
Мать ребёнка: Жидкова Ефросиния Фёдорова
Рождение ребёнка
14.10.1878
Дочь: Морозова Неонила Петрова
Мать ребёнка: Жидкова Ефросиния Фёдорова
Рождение ребёнка
24.02.1881
Мать ребёнка: Жидкова Ефросиния Фёдорова
Рождение ребёнка
1882
Сын: Жидков Ефим Петров
Мать ребёнка: Жидкова Ефросиния Фёдорова
Рождение ребёнка
До 1885
Дочь: Устиния Петрова
Мать ребёнка: Жидкова Ефросиния Фёдорова
Рождение ребёнка
29.11.1887
Сын: Жидков Андрей Петров
Мать ребёнка: Жидкова Ефросиния Фёдорова
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Алексеева Анна Петрова
Мать ребёнка: Жидкова Ефросиния Фёдорова
Смерть
26.01.1892
Рождение ребёнка
До 1894
Сын: Жидков (житков) Григорий Петров
Мать ребёнка: Жидкова Ефросиния Фёдорова
Рождение ребёнка
До 1896
Мать ребёнка: Жидкова Ефросиния Фёдорова