Жидков Сергей Петров
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти16.11.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Жидков Пётр 1-й
Бракосочетание
09.02.1900
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1900
Дочь: Анна Сергеева
Мать ребёнка: Жидкова Александра Косьмина
Рождение ребёнка
28.07.1902
Мать ребёнка: Жидкова Александра Косьмина
Рождение ребёнка
14.08.1904
Сын: Жидков Иван Сергеев
Мать ребёнка: Жидкова Александра Косьмина
Рождение ребёнка
18.12.1906
Дочь: Анастасия Сергеева
Мать ребёнка: Жидкова Александра Косьмина
Смерть
16.11.1907
Причина смерти: от смертельной раны