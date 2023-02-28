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Жидков Сергей Петров

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

16.11.1907

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Жидков Пётр 1-й

Мать: Жидкова Ефросиния Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.02.1900

Жена: Жидкова Александра Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1900

Дочь: Анна Сергеева

Мать ребёнка: Жидкова Александра Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.07.1902

Сын: Жидков Михаил Сергеев

Мать ребёнка: Жидкова Александра Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.08.1904

Сын: Жидков Иван Сергеев

Мать ребёнка: Жидкова Александра Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.12.1906

Дочь: Анастасия Сергеева

Мать ребёнка: Жидкова Александра Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
16.11.1907
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от смертельной раны
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