Жидкова (Сомакина) Александра Косьмина
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1900
Муж: Жидков Сергей Петров
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1900
Дочь: Анна Сергеева
Отец ребёнка: Жидков Сергей Петров
Рождение ребёнка
28.07.1902
Отец ребёнка: Жидков Сергей Петров
Рождение ребёнка
14.08.1904
Сын: Жидков Иван Сергеев
Отец ребёнка: Жидков Сергей Петров
Рождение ребёнка
18.12.1906
Дочь: Анастасия Сергеева
Отец ребёнка: Жидков Сергей Петров
Смерть
Неизвестно