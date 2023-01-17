Жидкова (Сомакина) Александра Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖидкова (Сомакина) Александра Косьмина

Жидкова (Сомакина) Александра Косьмина

avatar

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.02.1900

Муж: Жидков Сергей Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1900

Дочь: Анна Сергеева

Отец ребёнка: Жидков Сергей Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.07.1902

Сын: Жидков Михаил Сергеев

Отец ребёнка: Жидков Сергей Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.08.1904

Сын: Жидков Иван Сергеев

Отец ребёнка: Жидков Сергей Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.12.1906

Дочь: Анастасия Сергеева

Отец ребёнка: Жидков Сергей Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close