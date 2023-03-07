Алексеева (Жидкова) Анна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексеева (Жидкова) Анна Петрова

Алексеева (Жидкова) Анна Петрова

avatar

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Жидков Пётр 1-й

Мать: Жидкова Ефросиния Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
12.09.1910

Муж: Алексеев (пирожков Тож) Фёдор Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1911

Сын: Алексеев Михаил Фёдоров

Отец ребёнка: Алексеев (пирожков Тож) Фёдор Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.11.1912

Сын: Алексеев Григорий Фёдоров

Отец ребёнка: Алексеев (пирожков Тож) Фёдор Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.09.1914

Сын: Алексеев Александр Фёдоров

Отец ребёнка: Алексеев (пирожков Тож) Фёдор Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев (пирожков Тож) Фёдор Иванов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close