Алексеева (Жидкова) Анна Петрова
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Жидков Пётр 1-й
Бракосочетание
12.09.1910
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1911
Отец ребёнка: Алексеев (пирожков Тож) Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
20.11.1912
Сын: Алексеев Григорий Фёдоров
Отец ребёнка: Алексеев (пирожков Тож) Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
28.09.1914
Сын: Алексеев Александр Фёдоров
Отец ребёнка: Алексеев (пирожков Тож) Фёдор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно