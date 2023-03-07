Пистолетова Ефросиния Иванова
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смерти19.01.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.09.1835
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.08.1836
Сын: Пистолетов Захарий Фёдоров
Отец ребёнка: Пистолетов Фёдор Афанасиев
Рождение ребёнка
21.08.1838
Дочь: Васса Фёдорова
Отец ребёнка: Пистолетов Фёдор Афанасиев
Рождение ребёнка
24.04.1842
Сын: Пистолетов Василий Фёдоров
Отец ребёнка: Пистолетов Фёдор Афанасиев
Рождение ребёнка
29.04.1844
Дочь: Пелагия Фёдорова
Отец ребёнка: Пистолетов Фёдор Афанасиев
Рождение ребёнка
11.05.1845
Отец ребёнка: Пистолетов Фёдор Афанасиев
Рождение ребёнка
08.01.1847
Дочь: Татьяна Фёдорова
Отец ребёнка: Пистолетов Фёдор Афанасиев
Рождение ребёнка
05.01.1848
Дочь: Домника Фёдорова
Отец ребёнка: Пистолетов Фёдор Афанасиев
Рождение ребёнка
13.07.1849
Дочь: Марина Фёдорова
Отец ребёнка: Пистолетов Фёдор Афанасиев
Рождение ребёнка
24.09.1852
Дочь: Жидкова Ефросиния Фёдорова
Отец ребёнка: Пистолетов Фёдор Афанасиев
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Пистолетов Фёдор Афанасиев
Рождение ребёнка
04.06.1856
Отец ребёнка: Пистолетов Фёдор Афанасиев
Смерть
19.01.1881