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Пистолетова Ефросиния Иванова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

19.01.1881

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
17.09.1835

Муж: Пистолетов Фёдор Афанасиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.08.1836

Сын: Пистолетов Захарий Фёдоров

Отец ребёнка: Пистолетов Фёдор Афанасиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.08.1838

Дочь: Васса Фёдорова

Отец ребёнка: Пистолетов Фёдор Афанасиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.04.1842

Сын: Пистолетов Василий Фёдоров

Отец ребёнка: Пистолетов Фёдор Афанасиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.04.1844

Дочь: Пелагия Фёдорова

Отец ребёнка: Пистолетов Фёдор Афанасиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.05.1845

Сын: Пистолетов Фёдор Фёдоров

Отец ребёнка: Пистолетов Фёдор Афанасиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.01.1847

Дочь: Татьяна Фёдорова

Отец ребёнка: Пистолетов Фёдор Афанасиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.01.1848

Дочь: Домника Фёдорова

Отец ребёнка: Пистолетов Фёдор Афанасиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.07.1849

Дочь: Марина Фёдорова

Отец ребёнка: Пистолетов Фёдор Афанасиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.09.1852

Дочь: Жидкова Ефросиния Фёдорова

Отец ребёнка: Пистолетов Фёдор Афанасиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Пистолетов Яков Фёдоров

Отец ребёнка: Пистолетов Фёдор Афанасиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.06.1856

Сын: Пистолетов Фёдор Фёдоров

Отец ребёнка: Пистолетов Фёдор Афанасиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
19.01.1881
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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