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Прилучный Маркел Ильич

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Место рождения

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Прилучный Илья Семёнович

Мать: Прилучная Александра Алексеевна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Прилучный Автоном Маркелович

Мать ребёнка: Прилучная Мария Тимофеевна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1861

Жена: Прилучная Мария Тимофеевна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Прилучная Ольга Маркеловна

Мать ребёнка: Прилучная Мария Тимофеевна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.09.1869 ст.

Дочь: Прилучная Анна Маркеловна

Мать ребёнка: Прилучная Мария Тимофеевна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.03.1872 ст.

Дочь: Мавра Маркеловна

Мать ребёнка: Прилучная Мария Тимофеевна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.11.1873 ст.

Сын: Прилучный Александр Маркелович

Мать ребёнка: Прилучная Мария Тимофеевна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.12.1876 ст.

Дочь: Прилучная Евгения Маркеловна

Мать ребёнка: Прилучная Мария Тимофеевна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Прилучная Александра Маркеловна

Мать ребёнка: Прилучная Мария Тимофеевна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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