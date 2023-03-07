Прилучный Маркел Ильич
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Место жительства
1838
Рождение ребёнка
1861
Сын: Прилучный Автоном Маркелович
Мать ребёнка: Прилучная Мария Тимофеевна
Бракосочетание
До 1861
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Прилучная Ольга Маркеловна
Мать ребёнка: Прилучная Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
08.09.1869 ст.
Дочь: Прилучная Анна Маркеловна
Мать ребёнка: Прилучная Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.03.1872 ст.
Дочь: Мавра Маркеловна
Мать ребёнка: Прилучная Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
05.11.1873 ст.
Сын: Прилучный Александр Маркелович
Мать ребёнка: Прилучная Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
15.12.1876 ст.
Дочь: Прилучная Евгения Маркеловна
Мать ребёнка: Прилучная Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Прилучная Александра Маркеловна
Мать ребёнка: Прилучная Мария Тимофеевна
Смерть
Неизвестно