Прилучная Александра Маркеловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: Прилучный Маркел Ильич
Бракосочетание
26.04.1899 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
17.11.1900 ст.
Сын: Прилучный Григорий Иванович
Отец ребёнка: Прилучный Иван Осипович
Рождение ребёнка
18.03.1902 ст.
Дочь: Прилучная Ульяния Ивановна
Отец ребёнка: Прилучный Иван Осипович
Рождение ребёнка
10.03.1903 ст.
Дочь: Матрёна Ивановна
Отец ребёнка: Прилучный Иван Осипович
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Прилучный Иван Осипович
Смерть
Неизвестно