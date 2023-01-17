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Прилучная Александра Маркеловна

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Место рождения

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Прилучный Маркел Ильич

Мать: Прилучная Мария Тимофеевна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
26.04.1899 ст.

Муж: Прилучный Иван Осипович

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
17.11.1900 ст.

Сын: Прилучный Григорий Иванович

Отец ребёнка: Прилучный Иван Осипович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
18.03.1902 ст.

Дочь: Прилучная Ульяния Ивановна

Отец ребёнка: Прилучный Иван Осипович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
10.03.1903 ст.

Дочь: Матрёна Ивановна

Отец ребёнка: Прилучный Иван Осипович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Прилучный Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Прилучный Иван Осипович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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