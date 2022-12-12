Прилучная Мария Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Сын: Прилучный Автоном Маркелович
Отец ребёнка: Прилучный Маркел Ильич
Бракосочетание
До 1861
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Прилучная Ольга Маркеловна
Отец ребёнка: Прилучный Маркел Ильич
Рождение ребёнка
08.09.1869 ст.
Дочь: Прилучная Анна Маркеловна
Отец ребёнка: Прилучный Маркел Ильич
Рождение ребёнка
01.03.1872 ст.
Дочь: Мавра Маркеловна
Отец ребёнка: Прилучный Маркел Ильич
Рождение ребёнка
05.11.1873 ст.
Сын: Прилучный Александр Маркелович
Отец ребёнка: Прилучный Маркел Ильич
Рождение ребёнка
15.12.1876 ст.
Дочь: Прилучная Евгения Маркеловна
Отец ребёнка: Прилучный Маркел Ильич
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Прилучная Александра Маркеловна
Отец ребёнка: Прилучный Маркел Ильич
Смерть
Неизвестно