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Прилучная Мария Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Сын: Прилучный Автоном Маркелович

Отец ребёнка: Прилучный Маркел Ильич

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1861

Муж: Прилучный Маркел Ильич

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Прилучная Ольга Маркеловна

Отец ребёнка: Прилучный Маркел Ильич

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.09.1869 ст.

Дочь: Прилучная Анна Маркеловна

Отец ребёнка: Прилучный Маркел Ильич

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.03.1872 ст.

Дочь: Мавра Маркеловна

Отец ребёнка: Прилучный Маркел Ильич

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.11.1873 ст.

Сын: Прилучный Александр Маркелович

Отец ребёнка: Прилучный Маркел Ильич

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.12.1876 ст.

Дочь: Прилучная Евгения Маркеловна

Отец ребёнка: Прилучный Маркел Ильич

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Прилучная Александра Маркеловна

Отец ребёнка: Прилучный Маркел Ильич

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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