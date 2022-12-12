Прилучный Автоном Маркелович
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Прилучный Маркел Ильич
Бракосочетание
28.01.1890 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
14.02.1892
Дочь: Прилучная Домнина Автономовна
Мать ребёнка: Прилучная Серафима Андриановна
Рождение ребёнка
25.12.1895 ст.
Сын: Прилучный Степан Автономович
Мать ребёнка: Прилучная Серафима Андриановна
Рождение ребёнка
27.03.1898 ст.
Сын: Прилучный Евфимий Автономович
Мать ребёнка: Прилучная Серафима Андриановна
Рождение ребёнка
09.09.1899 ст.
Дочь: Минодора Автономовна
Мать ребёнка: Прилучная Серафима Андриановна
д. Заречье
Рождение ребёнка
15.03.1901 ст.
Сын: Прилучный Алексей Автономович
Мать ребёнка: Прилучная Серафима Андриановна
д. Заречье
Смерть
Неизвестно