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Прилучный Автоном Маркелович

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Место рождения

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Прилучный Маркел Ильич

Мать: Прилучная Мария Тимофеевна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
28.01.1890 ст.

Жена: Прилучная Серафима Андриановна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
14.02.1892

Дочь: Прилучная Домнина Автономовна

Мать ребёнка: Прилучная Серафима Андриановна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.12.1895 ст.

Сын: Прилучный Степан Автономович

Мать ребёнка: Прилучная Серафима Андриановна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.03.1898 ст.

Сын: Прилучный Евфимий Автономович

Мать ребёнка: Прилучная Серафима Андриановна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
09.09.1899 ст.

Дочь: Минодора Автономовна

Мать ребёнка: Прилучная Серафима Андриановна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
д. Заречье
Рождение ребёнка
15.03.1901 ст.

Сын: Прилучный Алексей Автономович

Мать ребёнка: Прилучная Серафима Андриановна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
д. Заречье
Смерть
Неизвестно
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