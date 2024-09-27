Прилучная (Горбунова) Серафима Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилучная (Горбунова) Серафима Андриановна

Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

28.07.1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1866 ст.

Отец: Горбунов Андриан Семёнович

Мать: Горбунова (Горбунова) Анна Фроловна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Крещение
31.07.1866 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
03.02.1886 ст.

Муж: Кузьмин Ксенофонт Григорьевич

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Место жительства
1887
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1889
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
28.01.1890 ст.

Муж: Прилучный Автоном Маркелович

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
у невесты второй брак
Рождение ребёнка
14.02.1892

Дочь: Прилучная Домнина Автономовна

Отец ребёнка: Прилучный Автоном Маркелович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.12.1895 ст.

Сын: Прилучный Степан Автономович

Отец ребёнка: Прилучный Автоном Маркелович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.03.1898 ст.

Сын: Прилучный Ефим (Евфимий) Автономович

Отец ребёнка: Прилучный Автоном Маркелович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
09.09.1899 ст.

Дочь: (Прилучная) Минодора Автономовна

Отец ребёнка: Прилучный Автоном Маркелович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
д. Заречье
Рождение ребёнка
15.03.1901 ст.

Сын: Прилучный Алексей Автономович

Отец ребёнка: Прилучный Автоном Маркелович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
д. Заречье
Место жительства
Между 1940 и 1942
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
д. Заречье
Смерть
Неизвестно

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