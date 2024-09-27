Прилучная (Горбунова) Серафима Андриановна
Место рождения
Дата рождения28.07.1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1866 ст.
Крещение
31.07.1866 ст.
Бракосочетание
03.02.1886 ст.
Место жительства
1887
Место жительства
1889
Бракосочетание
28.01.1890 ст.
у невесты второй брак
Рождение ребёнка
14.02.1892
Дочь: Прилучная Домнина Автономовна
Отец ребёнка: Прилучный Автоном Маркелович
Рождение ребёнка
25.12.1895 ст.
Сын: Прилучный Степан Автономович
Отец ребёнка: Прилучный Автоном Маркелович
Рождение ребёнка
27.03.1898 ст.
Сын: Прилучный Ефим (Евфимий) Автономович
Отец ребёнка: Прилучный Автоном Маркелович
Рождение ребёнка
09.09.1899 ст.
Дочь: (Прилучная) Минодора Автономовна
Отец ребёнка: Прилучный Автоном Маркелович
д. Заречье
Рождение ребёнка
15.03.1901 ст.
Сын: Прилучный Алексей Автономович
Отец ребёнка: Прилучный Автоном Маркелович
д. Заречье
Место жительства
Между 1940 и 1942
д. Заречье
Смерть
Неизвестно