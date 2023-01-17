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Прилучная Александра Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

01.10.1873 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Прилучный Илья Семёнович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1828

Муж: Прилучный Илья Семёнович

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1832

Сын: Прилучный Фёдор Ильич

Отец ребёнка: Прилучный Илья Семёнович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Прилучный Маркел Ильич

Отец ребёнка: Прилучный Илья Семёнович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
01.10.1873 ст.
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Похороны
03.10.1873 ст.
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