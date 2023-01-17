Прилучная Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти01.10.1873 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Прилучный Илья Семёнович
Бракосочетание
До 1828
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Прилучный Илья Семёнович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Прилучный Илья Семёнович
Место жительства
1838
Смерть
01.10.1873 ст.
Похороны
03.10.1873 ст.