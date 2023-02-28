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Прилучный Илья Семёнович

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Место рождения

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

До 1870

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Прилучный Семён Иванович

Мать: Прилучная Дарья Никифоровна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1828

Жена: Прилучная Александра Алексеевна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Евдокия Ильинична

Мать ребёнка: Прилучная Александра Алексеевна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Прилучный Фёдор Ильич

Мать ребёнка: Прилучная Александра Алексеевна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Прилучный Маркел Ильич

Мать ребёнка: Прилучная Александра Алексеевна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
До 1870
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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