Прилучный Илья Семёнович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиДо 1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Место жительства
1811
Бракосочетание
До 1828
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Евдокия Ильинична
Мать ребёнка: Прилучная Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Прилучная Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Прилучная Александра Алексеевна
Место жительства
1838
Смерть
До 1870