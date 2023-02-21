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Прилучная Дарья Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Прилучный Пётр Семёнович

Отец ребёнка: Прилучный Семён Иванович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1808

Муж: Прилучный Семён Иванович

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1810

Сын: Прилучный Илья Семёнович

Отец ребёнка: Прилучный Семён Иванович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Прилучный Федот Семёнович

Отец ребёнка: Прилучный Семён Иванович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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