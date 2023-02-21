Прилучная Дарья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Прилучный Семён Иванович
Бракосочетание
До 1808
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Прилучный Семён Иванович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Прилучный Федот Семёнович
Отец ребёнка: Прилучный Семён Иванович
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно